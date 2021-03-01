Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на критику со стороны Анны Семенович, которую игрок оскорбил своим высказыванием. Быстров предположил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

«Блин, для всех мужиков это сиськи! Для женщин и для всех остальных это груди. Девочки, которые занимаются фигурным катанием… Если у них в 15 лет вырастают сиськи, они просто по физиологии не могут прыгать прыжки. Мой посыл был только к этому», – заявил Быстров.