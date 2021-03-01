Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на критику со стороны Анны Семенович, которую игрок оскорбил своим высказыванием. Быстров предположил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

«Блин, для всех мужиков это сиськи! Для женщин и для всех остальных это груди. Девочки, которые занимаются фигурным катанием… Если у них в 15 лет вырастают сиськи, они просто по физиологии не могут прыгать прыжки. Мой посыл был только к этому», – заявил Быстров.

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Быстров – о Семенович: «Скажите, чтобы без лифчика приходила»
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Футболист также сообщил, что не против встретиться с Семенович.

«Зовите Аньку. Зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа», – сказал футболист в эфире телеканала НТВ.

  • Семенович выступала в танцах на льду, а карьеру завершила из-за травмы мениска.
  • Быстров завершил профессиональную карьеру в 2018 году, его последним клубом стал «Тосно» из Ленинградской области.

«Может быть, тоже стоило что-то отрезать?» Семенович отреагировала на слова Быстрова

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