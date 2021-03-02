Фотокарточка с Гитлером, который нежно пожимает руку белокурой норвежки, облетела все медиа в 30-е годы прошлого века. При этом девушка со вздернутым носиком и обворожительной улыбкой обратила на себя внимание не только флиртом с фюрером. Соня Хени – единственная трехкратная чемпионка ОИ и десятикратная – мира, законодательница мини, белых коньков и танцев на льду. Яркая внешность и вздорный характер, ко всему прочему, сделали ее звездой экрана: она снялась в дюжине фильмов и зарабатывала наравне с главными людьми индустрии.

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История с Гитлером случилась незадолго до третьей победной для Сони Олимпиады-1936. Наслышанные о привлекательной норвежке Гитлер с Геббельсом заскочили с личной аудиенцией на лед спортивного зала в Берлине. Со свитой и без букета они, возможно, хотели застать присутствовавших на арене и Соню врасплох. Но своенравная норвежка не упустила возможности ответить им тем же – она резво подлетела к гостям, вскинула руку в нацистском приветствии и громко с улыбкой встретила их фразой «Хайль Гитлер!»

Соня Хени и Адольф Гитлер Фото: Getty Images

Местные издания тут же раздули сенсацию и вышли с заголовком «Соня – наци?!» Норвежцы долгое время подозревали Хени в связи с пропагандистами, но она только подливала огня – спустя несколько месяцев после победы на ОИ в немецком Гармиш-Партенкирхене девушка без раздумий приняла приглашение Гитлера на праздничный ужин в резиденции. Там он вручил Соне автопортрет с автографом. Этот подарок помог семье Хени позже – во время оккупации Норвегии в 1940-м никто из солдат не посмел разрушить дом, в котором под потолком висело изображение лидера нации.

«Думаю, она никогда не была нацисткой и не осознавала последствий своего поступка», – сказал режиссер-документалист Эдвард Хамбро.

Если не осознанно, то интуитивно Хени всегда хотела удивлять, производить фурор, быть на виду. Поэтому мизансцена на льду лишь укрепила ее образ бунтарки и новатора. Соня первой из фигуристок укоротила юбку до колен – привычное нам легкое мини, расшитое блестками или мехом, хорошо дополняло белые ботинки, моду на которые утвердила тоже она.

Соня Хени Фото: Getty Images

Для сравнения, в начале XX века в ходу были корсеты, тяжелые юбки в пол и высокие коньки – амуниция, больше подходящая для светских выходов, сковывала и позволяла спортсменкам лишь слегка подпрыгивать и чертить простейшие фигуры. Так что Соня навела шороху и тут – отказалась от прогулочного спорта и первой поставила хореографию, интерес к которой появился после общения с русской балериной Анной Павловой. С пластикой и дорожкой шагов помогла другая солистка труппы – Тамара Карсавина. Танцы на льду Хени разбавила эффектными элементами: она прыгала одинарный аксель, в воздухе замирала в полушпагате и крутила фуэте сидя, в ласточке и любимой позе «карандаша» – лайт-версии сочинской Липницкой. 100 лет назад удивлению собравшихся не было предела.

Соня – семейный бизнес богачей Хени

Отец Вильхельм рассмотрел огромный талант дочери, когда 6-летняя Соня выскочила на отполированное озеро неподалеку от усадьбы в Осло. О фигурном катании она узнала от брата Лейфа. «Соня была очень упряма. Она заметила, что у меня есть пара старых коньков – не хоккейные, а такие, с отдельными лезвиями, которые крепились к обуви. Тут объявили о чемпионате для детей, и бог мой, она пошла и победила. Только после этой победы отец купил ей новую пару коньков», – рассказывал Лейф в книге «Королева льда. Королева теней».

Брат помог ей с базой, а затем подключились родители, которые сначала не восприняли увлечение младшей. Соня к тому времени перепробовала все: плавание, большой теннис, лыжный спорт, гимнастику, но по-настоящему ее поглотили лишь коньки. Так что после первой детской победы на чемпионате мира в Норвегии на успех 9-летней Сони работала вся семья: отец отвечал за физподготовку и финансы, мать Сельма – за гардероб.

Она перешагнула все промежуточные классификации и в 11 лет стала восьмой на первых зимних Олимпийских играх в Шамони (1924 год). После дебюта тренером взяли знаменитого Оскара Хольте. Он заставил девочку тренироваться по жесткому графику – три часа утром и два – вечером, а еще посадил на диету.

Соня Хени Фото: Getty Images

И Соня победила. В 1927-м на родном ЧМ она открыла уникальную серию из десяти (1927 – 1936) подряд золотых подиумов на мировых стартах. Повторить успех семье захотелось и годом позже, на Олимпийских играх в швейцарском Санкт-Морице. Отец организовал десятки показательных выступлений, чтобы дочь не боялась публики – позвал на маленький каток в Осло соседей и знакомых из окрестностей. А еще достал граммофон, чтобы кататься с музыкой, и нарисовал плакаты в поддержку – все как на самых настоящих Играх. Он добился, чтобы дочь вела себя как позже на шумных гала-представлениях в Америке – скалилась в улыбке и заигрывала с публикой.

Первое золото ОИ Соня взяла в 1928 году в Швейцарии. Двойной аксель, плавное скольжение, вращения и целых 19 прыжков очаровали судей: шестеро из семи вручили ей первое место. На золото она откатала следующие две Олимпиады: в Америке и Германии.

Секс, деньги и кино

Прокат перед Гитлером стал последним в ее карьере. Мечтавшая о славе актрисы фигуристка тут же умчалась в Голливуд и приняла американское гражданство. Соня подписала долгосрочный контракт с киностудией 20th Century Fox и снялась в 15 фильмах, среди которых есть хит – «Серенада Солнечной долины». За роль первого плана ей заплатили 2 млн долларов. А еще девушка заработала восьмизначную сумму от рекламы косметики, одежды и аксессуаров.

Отец решил окончательно оккупировать внимание зрителей – организовал с продюсером Артуром Виртцем балет на льду имени Сони Хени, куда пригласил почти весь Голливуд: Мэри Пикфорд, Джона Бэрримора, Роберта Тейлора, Кларка Гейбла. С шоу Hollywood Ice Revue Хени гастролировала по Европе и Америке, пока ей не стукнуло 50 и она не перестала справляться с нагрузками. За эти почти 25 лет в разъездах Соня разорвала отношения с агентом, в одиночку пыталась построить ледовую империю, имела пару десятков мимолетных связей, разорилась, обанкротилась, а, главное, испортила отношения, почти судилась с братом и совсем забыла про родителей.

По амбициям шестикратной чемпионки Европы ударил и творческий кризис. Новые таланты уже накатывали крутые шоу-программы, и Америка быстро нашла ей замену – канадку Барбару Энн. Поэтому возвращение в Норвегию было лишь вопросом времени. Утешение в Осло она отыскала в объятиях третьего и последнего мужа. Норвежский миллионер и верный друг семьи Нильс Унстад всегда испытывал к девушке теплые чувства и даже назвал в ее честь любимый корабль. Он увлек ее инвестициями в живопись. Так в 60-е они основали знаменитый Центр искусств «Хени-Унстад» в Беруме, который стал популярным только спустя девять лет после смерти Сони. На удивление, о самой титулованной одиночнице мира посетителям там напоминают лишь несколько обставленных наградами стеллажей.

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