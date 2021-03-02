Елизавета Туктамышева отобралась на чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию, заняв четвертое место в финале Кубка России. Для спортсменки из Санкт-Петербурга это будет первый ЧМ с 2015 года – тогда Туктамышева победила.
Свое попадание на турнир Туктамышева прокомментировала мемом из GTA: San Andreas: «Oh, shit, here we go again».
Фигурное катание
Туктамышева и Трусова едут на ЧМ – объявлен состав сборной России
- Чемпионат мира пройдет 22-28 марта.
- ЧМ-2020 не состоялся из-за коронавируса. Действующей чемпионкой мира на данный момент является Алина Загитова.
Фигурное катание
Туктамышева едет на ЧМ спустя 6 лет. В 2015-м она выиграла
Фигурное катание
Валиева выиграла ФКР, Туктамышева – путевку на ЧМ