Елизавета Туктамышева отобралась на чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию, заняв четвертое место в финале Кубка России. Для спортсменки из Санкт-Петербурга это будет первый ЧМ с 2015 года – тогда Туктамышева победила.

Свое попадание на турнир Туктамышева прокомментировала мемом из GTA: San Andreas: «Oh, shit, here we go again».

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  • Чемпионат мира пройдет 22-28 марта.
  • ЧМ-2020 не состоялся из-за коронавируса. Действующей чемпионкой мира на данный момент является Алина Загитова.

Туктамышева едет на ЧМ спустя 6 лет. В 2015-м она выиграла

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