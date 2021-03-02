Елизавета Туктамышева отобралась на чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию, заняв четвертое место в финале Кубка России. Для спортсменки из Санкт-Петербурга это будет первый ЧМ с 2015 года – тогда Туктамышева победила.