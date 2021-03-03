Юниорка ЦСКА Елизавета Берестовская, выигравшая первый сезон детского «Ледникового периода», перешла в группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщил ее бывший тренер Сергей Давыдов.

«Друзья, во избежание вопросов деликатно сообщаем сами! Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э. Г., прекрасного опытного наставника! Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста», – говорится в официальном заявлении команды Давыдова.

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Трансфер 13-летней фигуристки прокомментировал генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев. «Будем смотреть на успехи Берестовской и ее результаты. Должно пройти время на ее адаптацию. У нас много хороших девочек в группе, и она составит им хорошую конкуренцию. Будем наблюдать.

Что касается всех разговоров вокруг переходов, у них там своя каша. Я вмешиваюсь туда в крайнем случае, когда возникает конфликтная или юридическая ситуация. Тогда я принимаю решение. А так они работают абсолютно самостоятельно, как отделение фигурного катания с лидером в лице Тутберидзе Этери Георгиевны. У нас принцип как у врачей – не навредить и не помешать. Результат говорит сам за себя», – заявил Лайшев в комментарии «Чемпионату».

Берестовская выиграла детский «Ледниковый период» в 2018 году.

В 2021 году Елизавета заняла пятое место на юниорском чемпионате России. Победила ученица Тутберидзе Софья Акатьева.

Фигуристка владеет четверным тулупом, который выучила в ЦСКА.

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