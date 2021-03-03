Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила 10-летнюю дисквалификацию одиночницы Марии Сотсковой. Ее отстранили за употребление запрещенных препаратов и подделку медицинских документов.

«На основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА <…> Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 02 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну (2000 г.р.) сроком на 10 лет. Дата начала дисквалификации – 6 апреля 2020 г., дата окончания дисквалификации – 5 апреля 2030 г.», – говорится на сайте Федерации.

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Глава ФФККР Александр Горшков уточнил подробности дела Сотсковой. «Федерация приняла такое решение, потому что мы не можем изменить вердикт дисциплинарной комиссии РУСАДА, вот и все. Запрещенным препаратом у спортсменки был фуросемид», – заявил Горшков (цитата по агентству «РИА Новости»).

О 10-летней дисквалификации фигуристки Сотсковой стало известно еще в сентябре 2020 года, но официально ФФККР не подтвердила эту информацию.

20-летняя спортсменка выигрывала серебро и бронзу на чемпионате России, становилась второй в финале серии Гран-при-2017/18, а также входила в состав национальной сборной на Олимпийских играх-2018.

Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры в июле 2020 года, за два месяца до первых сообщений об употреблении фуросемида.

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