Гендиректор Центра «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что фигуристка сборной России Алена Косторная может вернуться от тренера Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе.
«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алены.
На меня она не выходила, они все решают с Этери Георгиевной. Как Тутбердзе решит, так все и будет. А я, как руководитель организации, буду только рад, если девочки будут воссоединяться. Мы, как те родители, которые радуются своим детям», – сказал Лайшев в интервью «Чемпионату».
Сама Косторная отказалась от комментариев. «Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», – сообщила фигуристка в интервью агентству «РИА Новости».
Жена тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что не владеет информацией о камбэке Алены к Тутберидзе. «Мне об этом неизвестно», – сказала Рудковская сайту Sport24.
- В июле 2020 года Косторная перешла из центра «Самбо-70» к «Ангелам Плющенко». Тутберидзе заявила, что Алена покинула ее группу из-за собственных высоких требований.
- В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на московском этапе серии Гран-при Cup of Russia. В финале Кубка России 17-летняя фигуристка осталась шестой и не попала в основной состав сборной России на ЧМ-2021.