В российском фигурном катании может случиться обратный трансфер – ушедшая в июле 2020 года в академию Евгения Плющенко Алена Косторная хочет вернуться к Этери Тутберидзе. Об этом 3 марта заявил генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Информация о камбэке Косторной уже навела шороху не только среди болельщиков, но и в рядах экспертов. О ситуации высказались заслуженные лица спорта – Татьяна Тарасова, Ирина Роднина и многие другие.

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«Она громко, на всю страну уходила. Теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», – считает Тарасова. Также она заявила, что решение о возвращении Косторной зависит исключительно от Этери Георгиевны. Фигуристке остается только ждать.

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

Не осталась в стороне от обсуждения другая прославленная фигуристка и эксперт Ирина Роднина. «В первую очередь это вопрос к Тутберидзе. Мы почему-то хотим увидеть родственные связи между тренером и спортсменом. Они все давно профессионалы, в профессионализме химии не бывает, – сказала Роднина в интервью «Чемпионату». – Шанс ли это для Алены спасти карьеру? Знаете, как говорится: где мои 17 лет? Вернуться уже не можем, только что-то поменять. Метания у меня всегда вызывают сомнения.

Это работа, никакого удара для Плющенко тут нет. У кого-то рабочие отношения складываются, у кого-то – нет. Это же не создание семьи. Если мы все время будем вкладывать в это эмоции, то далеко не уйдем.

Я могу на 100% сказать, что такие решения принимают не спортсмены, а их родители. Было ли здесь также, я не знаю, но подозреваю. Ситуация интересная. Алёна сейчас не в лучшей физической форме, с чем это связано: болезнь или другая рабочая обстановка – вопрос. Мне кажется, что Тутберидзе больше привыкла работать с послушным материалом, который вечно находится в конкуренции. Последние годы тренировок у Мишина, у Жени Плющенко никакой конкуренции не было.

Была Туктамышева – пропала, Сотникова – пропала, потом появились. Сейчас Лиза на фоне этих девочек-попрыгунчиков показывает стабильный результат. Главное, чтобы Алена не металась сама: то здесь попробую, то там. Ей надо понять, что она в том техническом состоянии, где все зависит от ее работы и настроя, а не от тренера. А то, что она меняет тренеров, как перчатки… Надо понимать, может, не только в тренере проблема, может, в ней самой? Может, для Жени Плющенко и хорошо, что она ушла? Но мы этого не знаем, можем только рассуждать».

Алена Косторная Фото: Getty Images

Сторону Косторной приняла чемпионка ОИ-2006 Татьяна Навка – она считает, что Алена не заслужила осуждения. «Считаю, это решение самого спортсмена. Если Косторная решит вернуться к Тутберидзе, значит, у нее будут на то свои действительно веские основания. Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алену в данном случае нельзя. Насколько такой переход может помочь Косторной? Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы. Этим все сказано. Выводы делайте сами», – цитирует Навку RT.

Максим Траньков рассказал, что переход Косторной к Тутберидзе спустя полгода после расставания – вполне в духе трендов современной фигурки: «Считаю, такие переходы в современном фигурном катании – абсолютно нормально. Во всех остальных странах и федерациях подобное также воспринимается нормально. Не знаю только, как этот уход происходил: скандально или нет, с руганью или без, уже не вспомню. Если Этери Георгиевна готова принять Алену обратно, значит, и для нее эта ситуация нормальна.

Влияют ли на переходы Алены ее родители? Не знаю. Не очень знаком с ее родителями. Но если говорить о том, что я слышал из инсайдерской информации, то мама Алены была против ее ухода от Тутберидзе».

Сама Косторная не подтвердила и не опровергла информацию о переходе. Похоже, что-то да назревает.

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