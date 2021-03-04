Фигуристка Алена Косторная покинула академию Евгения Плющенко и вернулась в команду Этери Тутберидзе. Об этом заявил сам Плющенко. Также он рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в работе с чемпионкой Европы.

«Когда я спрашивал у Алены про то, нужна ли ей моя помощь, она отвечала, что только когда будет отрабатывать аксель в 3,5 оборота. Мы его только начали восстанавливать, но тут она заболела коронавирусом, а потом случилось осложнение. Алена попала к нам в сложный для нее период: два месяца болезни, почти два месяца без тренировок – это очень тяжело, ну и жесткий пубертат. У нее и сейчас есть проблемы со здоровьем, и она это знает, – цитирует Плющенко ТАСС.

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Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило»

Алена Косторная и Евгений Плющенко Фото: Getty Images

Также двукратный олимпийский чемпион пояснил, изменится ли его отношение к спортсменке в связи с уходом.

У меня нет сомнений в ее будущем, если она будет работать и выкладываться на 100 процентов, не болеть и восстановится полностью, что я ей и предлагал сделать в этом сезоне. Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью».

Ей точно грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны, я к ней как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья ее всегда поддерживала, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры.

Все бы и здесь у нее получилось, но есть много «но», о чем она не хуже меня знает. Больше в принципе добавить нечего, мы ей все желаем удачи, здоровья и побед. По факту она так и числится до сих пор в «Хрустальном», так что и переходить никуда не надо. Как ушла, так и пришла. Time to say goodbye», – заключил Плющенко.

Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Плющенко в июле 2020-го.

В 2019-2020-м она стала чемпионкой Европы и выиграла финал Гран-при.

Алена заняла шестое место на чемпионате России и отобралась на ЧМ только в качестве запасной. Турнир пройдет с 22 по 28 марта в Швеции.

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