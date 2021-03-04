Уход Трусовой и Косторной к Плющенко, возвращение Медведевой к Тутберидзе, судейские скандалы на Кубке и чемпионате России, перепалка Медведевой и Загитовой на пресс-конференции после Кубка Первого канала – все это волновало любителей фигурного катания на протяжении почти года. Потом довольно безболезненно, без скандалов и неожиданностей, прошел добор на чемпионат мира, и все наконец выдохнули: до долгожданного международного старта, который отменился в прошлом году из-за ковида, остались считаные недели. Можно наконец предвкушать и готовиться – а потом переключаться на очередное межсезонье. Но не тут-то было. Очередную бомбу в русской фигурке снова взорвала Алена Косторная.

Вечером 3 марта тематические телеграм-каналы начали выдавать инсайды о том, что 17-летняя спортсменка возвращается к Тутберидзе. Сперва могло подуматься об абсурдном вбросе, но потом информацию подтвердил глава «Самбо-70» Ренат Лайшев – персона неоднозначная (Лайшева неоднократно ловили на увиливании от реальности и приукрашивании), но зачем врать в такой ситуации?

Фигурное катание «Все решают с Этери». Косторная может вернуться к Тутберидзе 20 ЧАСОВ НАЗАД

«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алены. На меня она не выходила, они все решают с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так все и будет», – отметил Лайшев.

Этери Тутберидзе Фото: Imago

Затем журналисты связались с самой Косторной, и она заявила, что ничего не комментирует. Отказ от опровержения обычно автоматически означает подтверждение, что и произошло день спустя, 4-го числа. Также источники сообщили, что Алена отправилась на переговоры в «Хрустальный» и покинула академию Плющенко, не предупредив ни Евгения, ни других тренеров школы. Ее поведение вызывает изумление – и это если выражаться мягко.

Косторная уходила от Тутберидзе громко, но сперва ничего выходящего за рамки не было – обычная смена тренера топовым спортсменом. Такое бывает не только в фигурке. Этери подожгла атмосферу постом о неблагодарных ученицах, которые не хотят заниматься на одном льду с младшими фигуристками, и заявила, что Алена вела переговоры с Плющенко у нее за спиной еще во время постановки программ в «Хрустальном». Но по рабочей и самой популярной версии недовольство фигуристки и тренера друг другом в один момент достигло максимума, и Косторная осталась на улице в разгар межсезонья, когда остальные уже наработали базу на первых постковидных сборах, накатывали новые программы и разучивали новые элементы.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Алена ответила Этери спустя пару месяцев на контрольных прокатах мощным стендапом, намекнув на правдивость инсинуаций о тренерском абьюзе в лучшей группе мира. Жесткие методы в «Хрустальном» – наверняка правда, таких слухов на ровном месте не бывает, а Косторной респектовали за то, что кто-то все-таки заговорил об этом и не замолчал проблему. Но после таких слов она решила вернуться и вернулась – и это уже полнейшее непонимание.

Зачем Алене тренироваться у Тутберидзе? Весь сезон она испытывала проблемы со здоровьем: лечила спину, затем восстанавливалась после коронавируса, и помочь могло только терпение. В 17 лет фигуристку накрыл пубертат, и это то, с чем никогда не справлялись в «Хрустальном». Какой пример вдохновил Косторную? Элизабет Турсынбаевой, которая вернулась от Орсера и отсоревновалась всего один сезон, добив и четверной сальхов, и заодно спину? Евгении Медведевой – еще одна канадской вовзращенки, после сенсационного камбэка так и не вышедшей на старт?

А зачем Косторная нужна Тутберидзе? В присутствии Анны Щербаковой и троицы Валиева-Усачева-Хромых, которая в олимпийском сезоне-2021/22 выходит во взрослые? Этери не проводила через период взросления никого, а с Плющенко шанс все же был: его бывший тренер, Алексей Мишин, везет на чемпионат мира 24-летнюю Лизу Туктамышеву. А между «Ангелами» и «Звездным льдом» – дружественные отношения и возможность обмена опытом.

Алена Косторная и Евгений Плющенко Фото: Getty Images

Тренерский талант Плющенко пока не подтвержден серьезными титулами учеников и учениц. Но каким бы он ни был, как бы к нему ни относились консервативные фанаты фигурки, с ним Косторная поступила действительно подло. По сути, он взял ее в свою группу, когда она осталась без вариантов посреди лета и после закрытия трансферного окна. Он знал, что появление Алены не обрадует другую его фигуристку – приму академии Александру Трусову, которая рассчитывала на безграничное тренерское внимание. На Косторной сосредоточилось все внимание Сергея Розанова – специалиста, который уходил из «Хрустального» вместе с Трусовой и ставил ей программы: его отстранили от работы с Сашей, чтобы девушки никоим образом не пересекались и каждая работала в собственной зоне комфорта.

Плющенко привел Косторной новых спонсоров, предоставил в полное пользование комфортабельный коттедж и сменил несколько программ – точно не на деньги федерации и вряд ли на деньги самой фигуристки, за которой не стояли гиганты вроде Nike, adidas и Puma. Работа с Ше-Линн Бурн стоит дорого даже по скайпу, а Алена получила возможность двойного сотрудничества: первая программа от лучшего хореографа мира по версии ISU ее не устроила. Тутберидзе не стоило принимать Косторную обратно – показательнее была бы демонстрация собственного влияния для чересчур строптивой фигуристки, которая умудрилась поругаться с двумя штабами и стала персоной нон-грата. Но Этери решила и дальше разыгрывать карту доброй мамы, которая прощает заблудших дочерей.

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