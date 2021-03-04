Почти все национальные федерации подтвердили участие своих спортсменов в турнире. При этом мировое первенство будет отборочным турниром к Олимпийским играм-2022 в Пекине. Квалификация на ОИ будет проходить и на турнире Nebelhorn Trophy. Решено также не менять расписание командного чемпионата мира, который запланирован на 15-18 апреля в Осаке, сообщает сайт ISU.