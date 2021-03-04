Совет Международного союза конькобежцев принял решение, что чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет в установленные ранее сроки.
Почти все национальные федерации подтвердили участие своих спортсменов в турнире. При этом мировое первенство будет отборочным турниром к Олимпийским играм-2022 в Пекине. Квалификация на ОИ будет проходить и на турнире Nebelhorn Trophy. Решено также не менять расписание командного чемпионата мира, который запланирован на 15-18 апреля в Осаке, сообщает сайт ISU.
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- Чемпионат мира в Стокгольме состоится с 22 по 28 марта.
- Nebelhorn Trophy пройдет в Оберстдорфе с 22 по 25 сентября.
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