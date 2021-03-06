Шестилетний Петя Чернышев услышал громкий голос в прихожей и спрятал голову под одеяло. Вставать в семь утра совсем не хотелось, но он знал – дедушка пришел за ним, чтобы отвезти на утреннюю тренировку, и притворяться спящим бессмысленно. Через 10 минут они уже мчались в Ледовый дворец. Петя приучился к дисциплине всего за месяц и сильно удивился, когда однажды не услышал на лестнице знакомые тяжелые шаги и возглас: «Ну, где там наш чемпион?»

Дедушка умер в 65 лет, когда будущий знаменитый фигурист учился в третьем классе. «Он очень любил меня и старшего брата, хотел, чтобы мы оба добились успехов в фигурном катании. Брат быстро бросил – он оказался слишком рослым, а потом увлекся теннисом, – признался Чернышев-младший. – Меня назвали в честь дедушки, и я очень хотел добиться его высот. Ведь мало кто может похвастать званием 4-кратного чемпиона СССР».

Наоми Ланг и Петр Чернышев, 2003 год Фото: Getty Images

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Петр Сергеевич Чернышев родился в 1914 году в Тамбовской области в семье агронома и особенно любил зиму. В теплое время года он с родственниками был вынужден много работать в поле, чтобы выжить в голодные годы после прихода к власти коммунистов и коллективизации. Отец купил коньки для Пети на ярмарке, и тот не мог дождаться, когда замерзнет река Ворона. Мальчик вместе с другими детьми гонял в хоккей или просто кайфовал от скольжения и скорости.

Подростком Петр увлекся сложными механизмами, чинил с отцом постоянно ломавшийся колхозный трактор, а после окончания школы заочно поступил в Ленинградский институт машиностроения по специальности «Паровые турбины». Чернышев устроился учеником токаря на Металлический завод имени Сталина и после тяжелых смен (нередко ночных) тренировался на замерзшей Мойке. Фигуристу удалось, казалось, невозможное – он сохранил пластику при сумасшедших физических нагрузках на производстве.

«Дедушка отличался огромным трудолюбием, которое выработалось у него еще в детстве. За свою карьеру я видел много невероятно талантливых парней и девчонок, которым от природы было дано все, даже шикарные условия для тренировок, но они этим не воспользовались. Виной всему лень, о важности борьбы с которой дедушка твердил мне ежедневно. Путь к успеху сложный, комплексный, и результат более чем на 90% зависит от работы, а не от таланта», – считает Чернышев-младший.

В 30-е годы прошлого столетия уровень жизни в СССР подрос и правительство прикладывало большие усилия для популяризации спорта. Руководителем школы мастеров фигурного катания при Институте физической культуры имени Лесгафта назначили Николая Панина-Коломенкина. Первый олимпийский чемпион (1908) в истории России достойно сражался и побеждал знаменитого шведа Ульриха Сальхова, а после завершения карьеры проявил себя успешным тренером и администратором.

Работавший в Ленинграде Панин-Коломенкин раскрыл таких топов советского фигурного катания как Петр Орлов, Сергей Васильев и особенно Петр Чернышев. Несмотря на отсутствие льда (тренировки проводились только зимой и ранней весной) и редкие выезды на международные соревнования, русские фигуристы не уступали в мастерстве мировым звездам.

Чернышев отличался на льду не только пластикой и грацией – в каждое новое выступление он вносил что-то новое. На чемпионате СССР-1939 он выполнил волчок в 75 оборотов вместо обязательных 52. Газета «Правда» посвятила этому событию разворот – очень редкое событие для тех лет. Всего Петр Сергеевич выигрывал звание сильнейшего фигуриста страны четыре раза (1937, 1938, 1939, 1941) и семь раз подряд носил звание лучшего фигуриста Ленинграда.

Петр восхищал болельщиков не только идеальным катанием, но и бесподобными костюмами. Он хорошо рисовал и долго работал над моделями – на реализацию задумок уходили недели. Трудно представить, как Чернышев все успевал, ведь к началу 40-х он проявил себя как блестящий конструктор и получил должность главного инженера отдела паровых турбин на Металлическом заводе.

Чернышев мечтал о выступлении на Олимпиаде, но СССР стал участником Международного олимпийского комитета только в 1951 году. Отсрочила интеграцию война – людям было не до спорта, пока в Европе гибли миллионы. Завод Петра Сергеевича эвакуировали на Урал, инженер работал на военную промышленность, а после победы восстанавливал и строил электростанции не только в Союзе, но и в Болгарии, Венгрии, Китае, Польше, Румынии и Югославии. За огромный вклад в развитие энергетики в этих странах Чернышева наградили офицерским Крестом ордена Virtuti Militari (Польша, 1968) и орденом Народной Республики Болгария II степени (1970).

О любимом виде спорта Петр Сергеевич тоже не забывал. В конце 40-х на чемпионатах страны он три раза выиграл бронзу и один раз серебро, после чего сосредоточился на производстве (спроектировал и ввел в эксплуатацию уникальные турбины высокого давления и первую в Европе двухвальную паровую турбину) и воспитании внуков.

В 2002 году Петр Чернышев-младший исполнил мечту деда и принял участие в Олимпиаде. Легендарный фигурист и изобретатель турбин не зря заставлял его вставать в семь утра и научил побеждать лень.

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