Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прояснила подробности возвращения чемпионки Европы Алены Косторной к Этери Тутберидзе. Официально переход еще не состоялся из-за деталей контракта фигуристки с «Ангелами Плющенко».

«Плющенко прав – у него и клуба нет контракта с Аленой Косторной. Но у клуба есть договор с ее мамой. Что объяснимо – Алене 17 лет, она несовершеннолетняя. Этот контракт серьезный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алене у нас нет. Что касается договоров с мамой, то мы действительно ни копейки не взяли за ее рекламный контракт, передаем суммы в полном объеме каждый месяц. Да, все спонсорские договора у наших спортсменов тоже с клубом, наша добрая воля – оставить все Алене, без каких-либо удержаний.

Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна – то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит. Но могу сказать точно, что если бы мы забирали спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили. Мы частный клуб и точно можем себе это позволить.

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Алена Косторная Фото: Getty Images

Мы расстаемся хорошо. Мне кажется, у нашей команды и Алены остались прекрасные отношения. Поэтому мы такое решение приняли с Евгением Викторовичем, хотя она нас оповестила о своем уходе только сегодня. Мы конструктивно поговорили о проблемах, с которыми столкнулись, отдаем ей все связи и контакты по медицине и восстановлению. Знаем, что они точно пригодятся. Алена улыбалась, мы улыбались. Договорились на условия, озвученные выше. Дальше – работа юристов», – цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс»

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у школы нет денег, чтобы платить за камбэк Косторной. «Это не наша прерогатива, у нас нет никаких денег кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные. «Самбо-70» в данной ситуации ничего не решает», – заявил он в комментарии ТАСС

17-летняя Косторная перешла к Плющенко от Тутберидзе в июне 2020 года.

Под руководством нового тренера она стала второй на этапе Гран-при в Москве. Затем спортсменка заболела коронавирусом, долго восстанавливалась и не отобралась на чемпионат мира.

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