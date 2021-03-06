Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о причинах возвращения к Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко.

«Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, я понимала, что не могу сама себя до конца заставить что-либо сделать. Я понимала, что будь сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала сколько надо и даже больше. Ту же раскатку я просто ехала и умирала, потому что я давно не раскатывалась именно в таком темпе. А так у меня во время всей раскатки пульс был 198. Я просто всю раскатку думала: «Господи, если я переживу раскатку, я переживу все остальное».

Шестое место в финале Кубка России – это не то что обидно, это четко дает понять, что ты не просто что-то сделал нет так, у тебя вообще все в жизни не так, и это надо менять. Нужно идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения. Я должна доказать, что я достойна. Достойна кататься в этой группе и достойна их внимания», – сказала Косторная в эфире «Первого канала».

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Девушка также вспомнила свои слова о том, что после перехода от Тутберидзе к Плющенко стала больше улыбаться.

«Улыбаться-то я, может, больше и стала, да только не там, где надо. Улыбаться можно на пьедестале, а поплакать где-то там в углу после тренировки. Или можно улыбаться везде, кроме пьедестала, потому что ты просто туда не попала», – заявила фигуристка.

17-летняя Косторная перешла к Плющенко от Тутберидзе в июне 2020 года.

Под руководством нового тренера она стала второй на этапе Гран-при в Москве. Затем спортсменка заболела коронавирусом, долго восстанавливалась и не отобралась на чемпионат мира.

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