Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала возвращение в ее группу чемпионки Европы Алены Косторной. Фигуристка получила испытательный срок на два месяца и условие восстановить тройной аксель.

«Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду – все равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель», – заявила Тутберидзе в жфире Первого канала.

Тренер также рассказала, что разрешить фигуристке вернуться ее убедила дочь Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду. «Диана была ее адвокатом. Она сказала: «Мама, ты должна ей дать шанс, мне кажется, бог велел давать шанс». Не хочу держать эту мысль в голове, я должна дать возможность, иначе человек останется с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь».

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17-летняя Косторная перешла к Плющенко от Тутберидзе в июне 2020 года.

Под руководством нового тренера она стала второй на этапе Гран-при в Москве. Затем спортсменка заболела коронавирусом, долго восстанавливалась и не отобралась на чемпионат мира.

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