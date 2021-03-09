Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина рассказала, разрешит ли своим фигуристам поставить программу под музыку рэпера Моргенштерна.
«Моргенштерн? Вот, кстати, эту фамилию я знаю. Фигуристы приносят мне, я говорю: «Музыка интересная, но тот зритель, который придет на фигурное катание, и тот технический специалист, судья, он эту музыку не оценит». Потому что пока она слишком молодежная.
Если тебе нравится эта музыка – слушай, но для катания, для того, чтобы результат был, я эту музыку не посоветую. Но вдруг придет какой-то постановщик современный и скажет: «Вот я могу, я придумаю, вот я такое сделаю». Я смелая, я скажу: «Давай, пробуй». А потом, если не получится, я переделаю. Но все равно надо пробовать, нельзя быть в рамках того, что было 100 лет тому назад», – заявила 79-летняя Москвина в интервью Василию Конову.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала об испытательном сроке для Косторной
- Тамара Николаевна повезет на ЧМ-2021 две спортивные пары: Александру Бойкову/Дмитрия Козловского и Анастасию Мишину/Александра Галлямова.
- Чемпионат мира пройдет 22-28 марта в Стокгольме (Швеция) без зрителей.
Фигурное катание
Косторная – о работе с Плющенко: «Улыбалась не там, где надо»
Фигурное катание
Дед Чернышева – чемпион СССР. Он побеждал на льду и строил ГЭС