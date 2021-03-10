Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что иногда у нее появляется желание вернуться в профессиональный спорт.
– Давайте тогда максимально искренне – о главном. Вы сейчас смотрите соревнования?
– Отрывками – да. Если успеваю.
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Медведева не боится критиковать ФФКР. Значит, уже закончила?
– С какими эмоциями?
– С обычными, наверное.
– То есть нет такого: мол, эх, сейчас бы туда?
– Есть, конечно. Я иногда ставлю себя на место человека, который выходит выступать. Вспоминаю свои ощущения. Ох, это очень сложно. Нужно перебарывать себя.
– За этот сезон хоть раз возникало желание вернуться?
– Да.
– Сколько раз?
– Много.
– Что же вас останавливает?
– Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем – увидим, – приводит слова Загитовой РБК.
- Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.
- В 2020-м она выступала в шоу, поступила в университет и вела передачу «Ледниковый период» на Первом канале.
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