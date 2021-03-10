Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что иногда у нее появляется желание вернуться в профессиональный спорт.

– Давайте тогда максимально искренне – о главном. Вы сейчас смотрите соревнования?

– Отрывками – да. Если успеваю.

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– С какими эмоциями?

– С обычными, наверное.

– То есть нет такого: мол, эх, сейчас бы туда?

– Есть, конечно. Я иногда ставлю себя на место человека, который выходит выступать. Вспоминаю свои ощущения. Ох, это очень сложно. Нужно перебарывать себя.

– За этот сезон хоть раз возникало желание вернуться?

– Да.

– Сколько раз?

– Много.

– Что же вас останавливает?

– Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем – увидим, – приводит слова Загитовой РБК

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

В 2020-м она выступала в шоу, поступила в университет и вела передачу «Ледниковый период» на Первом канале.

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