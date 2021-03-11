В США отстранили от работы тренера по фигурному катанию Джона Циммермана. Его обвинили в сокрытии попытки сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней.

Американское отделение организации SafeSport, которое занимается сексуальным насилием в олимпийских видах спорта, сообщила, что Циммермана подозревают в превышении полномочий, эмоциональном должностном преступлении и отказ доложить о случившемся.

В центре полагают, что тренер покрывал французского фигуриста Моргана Сипре, который в 2017 году отправлял фотографии полового члена 13-летней девочке. Несовершеннолетняя также занималась фигурным катанием у Циммермана, но он отказался давать ход делу. В SafeSport выяснили, что Джон запугивал родителей девочки, потому что Сипре вместе с партнершей Ванессой Джеймс готовились к участию в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.

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47-летнему Циммерману будет запрещено участвовать в любых соревнованиях по фигурному катанию, проводимых Федерацией фигурного катания США или Национальным олимпийским комитетом. Тренеру также запрещается посещать любые объекты, принадлежащие федерации или НОК. Джону грозит до двух лет дисквалификации. Об этом сообщил сайт NBC Sports

Циммерман – член Зала славы фигурного катания США, в паре с Кёко Иной выступал на Олимпиаде-2002 и занял пятое место.

В 2008-м Джон Циммерман принимал участие в проекте «Звездный лед» телеканала «Россия 1» и катался в паре с телерадиоведущей Феклой Толстой.

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