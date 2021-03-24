В женском фигурном катании на чемпионате мира России на автомате отдают три медали, веря, что Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева уедут домой с золотом, серебром и бронзой, а в каком порядке – решать им и судьям. А потом вспоминается: ой, это же не чемпионат Европы, где конкуренток у русских фигуристок нет. В Стокгольме выступят японки и кореянки, которые тоже владеют элементами ультра-си. Или нет? А что в других видах?

Кихира – главная соперница России

Пока Россия соревновалась, остальные фигуристы сидели в карантине и имели мало шансов даже на тренировки – например, в Канаде и Китае катки были закрыты из-за коронавируса. Главная конкурентка российских фигуристок японка Рика Кихира пыталась перейти к Брайану Орсеру, но столкнулась с той же проблемой, что и Евгения Медведева – не сумела улететь в Торонто. Девушкам не удалось стать спарринг-партнершами: Рика в итоге оказалась в швейцарском Шампери у Стефана Ламбьеля (вместе с Сомой Уно), а Женя вернулась к Этери Тутберидзе.

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У японцев был только один действительно важный старт: национальный чемпионат, который проходил в конце декабря 2020-го параллельно с чемпионатом России. Там тоже отбирались на ЧМ, но судьи придирались и не ставили привычно высокие оценки даже суперчемпионам. Правда, 18-летняя Кихира, которая обыгрывала Алину Загитову в финале Гран-при сезона-2018/19, справилась отлично: исполнила тройной аксель в короткой программе, в произвольной впервые на соревнованиях приземлила четверной сальхов. Триксель тоже – но с недокрутом. Ни Трусова, ни Щербакова такого контента в произвольной не повторят: Сашин тройной аксель очень нестабилен, а Аня им не владеет. Значит, Рика имеет шансы создать небольшое преимущество над российскими соперницами после короткой программы. Судить Туктамышеву все же будут строже – даже с идеальным акселем.

Опасной конкуренткой казалась 16-летняя кореянка Ю Ён, прыгавшая тройной аксель на этапах Гран-при и показавшая владение несколькими четверными прыжками на тренировках в инстаграме, но она будет только запасной. Ю проиграла чемпионат Южной Кореи, став четвертой: в короткой программе тройной аксель получился недокрученным, в произвольной фигуристка упала. Отбор прошли Йелим Ким и Хейн Ли: обе – без ультра-си, обе на национальном чемпионате не преодолели планку в 200 баллов. Это слабый результат, хотя судейство было не в меру требовательным: протоколы пестрили пометками о недокрутах и неправильных ребрах. Ю Ён не повезло примерно так же, как Алене Косторной – в 2019-м она была бы претенденткой на призы чемпионата мира.

Америку представят 23-летняя Брэди Теннелл и 22-летняя Карен Чен. Они не владеют ультра-си, но Теннелл много работала над компонентностью катания и серьезно прибавила в этом. Она выиграла чемпионат США с результатом в 232,61 балла (264,10 – у Щербаковой на чемпионате России с двумя четверными), но американское судейство – такое же щедрое и не всегда адекватное, как и российское. А больше внимания на турнире привлекало не катание чемпионки, а трагедия Алисы Лю, которая осталась без медали. Ровесница Камилы Валиевой и ее соперница по юниорским стартам в любом случае не смогла бы отправиться на чемпионат мира из-за возраста, но пубертат и карантин выбили Алису из потенциального мирового топа. Юная американка азиатского происхождения заметно прибавила в весе и в условиях локдауна не восстановила ни тройной аксель, ни четверные.

Коляде не догнать Ханю и Чена

В мужском фигурном катании борьба за золото развернется между японцем Юдзуру Ханю и американцем Нэтаном Ченом. Оба разрывали на немногочисленных соревнованиях ковидного сезона: делали по шесть четверных на две программы и получали за произвольную более 200 баллов – достижение, которое пока не покорилось российским одиночникам. Ханю привезет в Стокгольм новые программы – редкость для великого японца, который предпочитает обкатанные культовые постановки-хиты, от которых особо впечатлительные зрительницы падают в обморок и испытывают желание выброситься на лед.

Юдзуру Ханю Фото: Getty Images

Как бы классно ни катался в Швеции российский лидер Михаил Коляда, ему золото светит только при мощнейших завалах обоих фаворитов – но это, скорее всего, утопия. Михаил, который с переходом к Алексею Мишину похоронил мем «Коляда опять упал» чистыми прокатами (в сезоне были бабочки и степ-ауты, но падения – ни одного) – главный фаворит на бронзовую медаль. Ее он разыграет в борьбе с японцами Уно и Кагиямой, талантливым южнокорейцем Джунхван Ча, американцем-квадистом Винсентом Жу и французом Кевином Аймо: жутко нервным, но невероятно ярким. Второй участник от России, Евгений Семененко, также тренируется у Мишина. Задача дебютанта – показать чистые прокаты и удержаться в десятке, чтобы Россия как минимум сохранила две квоты на Олимпиаду. Чтобы зарабатывать три, Коляде нужно брать бронзу, а Семененко – замыкать топ-10.

Русские пары идут за рекордом

В парном катании Россия имеет крутые шансы занять весь пьедестал. В новейшей истории такого не было никогда, в советской – два раза: в 1969-м (серебро взяли Тамара Москвина и Алексей Мишин, которые спустя 52 года везут на ЧМ учеников) и 1988-м. Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов находятся в потрясающей форме и показывают образцовое парное катание: это заключается не только в чистоте элементов, но также в выученности и элегантности программ.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тренировка ЧМ Фото: Getty Images

Главные и единственные конкуренты – Вэньцзин Суй и Хань Цун, двукратные и действующие чемпионы мира из Китая. Они вчистую переиграли Россию на ЧМ-2019 и элементами, и эмоциями, но через два года приедут на главный старт в абсолютно непонятном статусе. В Китае, который стал эпицентром коронавируса, турниров не было вообще – Суй и Хань в текущем сезоне не соревновались, а партнер перенес операцию на бедре. Поэтому никто не знает, какие физические кондиции имеет титулованная пара. Других действительно серьезных соперников у России нет: американцы, канадцы и вторая китайская пара могут разве что подобрать упавшую бронзу.

Танцоры-суперфавориты снялись, все в руках русских дуэтов

Наконец, сборная России способна вырвать золото и в танцах на льду – впервые с 2009 года, когда победили Оксана Домнина и Максим Шабалин. Четырехкратные французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон освободили трон: виной – ковид, но к счастью, не заболевание фигуристов.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: Getty Images

«Отсутствие соревнований в течение почти года, протоколы, связанные с коронавирусом, которые требуют карантина, начало 2021 года, по-прежнему вызывающее много опасений и неопределенностей, психологический износ – все эти моменты и ограничения не позволяют подготовиться в оптимальных условиях», – говорилось в заявлении Габриэлы и Гийома от 19 января.

С французами, конечно, было бы интереснее – тем более, Виктория Синицина и Никита Кацалапов обыграли их в чистой очной борьбе на Европе-2020. Теперь Вике и Никите, а также действующим чемпионам России Александре Степановой и Ивану Букину, осталось обыграть американцев, которые привезли в Стокгольм три сильнейших дуэта.

СКОЛЬКО ЗОЛОТА ВЫИГРАЮТ РОССИЙСКИЕ ФИГУРИСТЫ? Верю в максимум – четыре Только три Два золота Будет только одно первое место Ни одного

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