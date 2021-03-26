Тренер Тамара Москвина рассказала о том, как решила поставить произвольную программу для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова под песню «We Are the Champions» группы Queen. С этим выступлением пара выиграла золото на своем первом чемпионате мира в карьере.

«Я понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне несвойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?» Вот и взяла музыку Queen, только без слов.

А потом почувствовала, что в таком виде она не производит того впечатления, которое мне хотелось бы получить, – в ней не ощущается настоящего подъема, ярких красок. Вот я и решила наглеть дальше – вернула вокал.

Финал Гран-при Мишина и Галлямов выиграли бронзу финала Гран-при, золото и серебро взяли китайцы 06/12/2019 В 21:45

Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упреков, что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые еще ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца», – сказала Москвина.

Ученики Тамары Москвиной выиграли для России первое за восемь лет золото среди спортивных пар – в 2013 году чемпионами мира были Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов пришли в группу Тамары Москвиной только в межсезонье-2020.

Гран-при Японии Мишина и Галлямов заняли третье место на Гран-при в Японии и вышли в финал 23/11/2019 В 09:02