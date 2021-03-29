Опубликовано 29/03/2021 в 10:54 GMT | Обновлено 29/03/2021 в 10:56 GMT

Объявлен состав сборной России на командный чемпионат мира World Team Trophy в Осаке, который состоится с 15 по 18 апреля.

В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, в мужском – Михаил Коляда и Евгений Семененко. В парах выступят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а в танцах – Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Состав национальной команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, сообщает официальный сайт ФФККР.

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Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ-2021 – они завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Фигуристы из России заработали более 24 млн рублей призовых в Стокгольме. Больше всех за золотую медаль получила Анна Щербакова – 4,8 млн.

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