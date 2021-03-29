Показательными выступлениями завершился чемпионат мира-2021 по фигурному катанию. В Стокгольме на арене Ericsson Globe самые яркие участники турнира удивили телезрителей необычными образами.
Новая чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат в уютном свитере и с плюшевым мишкой, а закончила – в коротком черном платье. Решение объяснимо: фигуристка отмечала день рождения, а потому решила нарядиться. Тем более в конце выступления ее ждал подарок от Нэтана Чена.
Фигурное катание
Состав сборной на командный ЧМ: без Трусовой, но с Туктамышевой
Елизавета Туктамышева спустя шесть лет триумфально вернулась не только благодаря серебряной медали, но и с шикарным показательным выступлением под песню Lady Gaga.
Строгое и немного мрачное выступление Александры Трусовой выглядело впечатляюще, особенно на фоне волевого третьего места девушки на ЧМ.
Но несомненной звездой вечера стал Морис Квителашвили – грузинский фигурист предстал в образе джинна из лампы и порадовал болельщиков дерзким и оригинальным подходом.
Зажигательный танец Квителашвили в образе Алладина
Хороши были Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы мира в танцах на льду зажигательно откатали под песню Aloe Blacc – My Way.
Синицина и Кацалапов выдали еще один шедевр на ЧМ
Анастасия Мишина и Александр Галлямов поразили не только супердебютом в чемпионате мира, но и красивейшим показательным выступлением.
Трогательный показательный прокат Мишиной и Галлямова
- Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ-2021 – они завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.
- Фигуристы из России заработали более 24 млн рублей призовых в Стокгольме. Больше всех за золотую медаль получила Анна Щербакова – 4,8 млн.
Чемпионат мира
Лучший образ гала-вечера ЧМ – Щербакова? Туктамышева? Ханю?
Фигурное катание
Зажигательный танец Квителашвили в образе Алладина