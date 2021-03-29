Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила методы работы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна может быть остра на язык. Кому-то из родителей может не понравиться, что их ребенок слышит на тренировке. Она может унизить человека, но делает это, по ее мнению, во благо.

Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной, ее система, какой бы ни была, работает. И девочки возвращаются обратно к ней, потому что не знают, как тренироваться по-другому.

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Обсуждая тренерскую манеру Этери Георгиевны, все забывают Станислава Жука, который тоже выпускал чемпионов, у него там на льду творилось такое – на километры нужно было обходить его тренировки стороной.

Это специфика нашего менталитета – только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить. Меня тоже в детстве били, – мама не горюй, – мне страшно было приходить на тренировки. Мне это помогло добиться определенных высот. Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают», – цитирует Боброву «Собеседник»

Тутберидзе воспитала олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призера Евгению Медведеву, а также олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову.

В 2018 году Этери Георгиевна была награждена Орденом Почета.

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