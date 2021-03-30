После чемпионата мира по фигурному катанию ISU опубликовал обновленные рейтинги лучших фигуристов мира.

Анна Щербакова, несмотря на победу в турнире, не сумела возглавить список, который рассчитывается по итогам трех сезонов. Лидирует японка Рика Кихира, которая в Стокгольме-2021 заняла седьмое место. Третьей идет Елизавета Туктамышева, четвертой – Александра Трусова. В топ-10 также остаются Алена Косторная и Алина Загитова, занимающие восьмое и девятое места соответственно.

Софья Самодурова – 11-я, Евгения Медведева – 13-я. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

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Мужской рейтинг возглавляет действующий чемпион мира Нэтан Чен из США, лучший представитель сборной России, Александр Самарин, идет на пятом месте. Шестой – Дмитрий Алиев. Занявший пятое место на ЧМ Михаил Коляда после пропуска сезона-2019/20 поднялся на 16-ю строчку.

Лучшие парники – китайцы Чен Пен и Цзинь Ян. Следом идут русские пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В танцах на льду чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышли на первое место.

На ЧМ-2021 российские фигуристы завоевали три золота, серебро и две бронзы.

Турнир стал самым успешным для России за всю историю.

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