Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев анонсировал еще один громкий камбэк – вслед за Аленой Косторной в группу Этери Тутберидзе вот-вот перейдет бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова. По словам Лайшева, это не первоапрельский розыгрыш.

«Александра Трусова вернется обязательно. Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все ее любим. Мы знаем, что при ее мудрых родителях, при ее рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», – цитируют Лайшева РИА Новости

Александра Трусова начала сотрудничество с Евгением Плющенко в мае 2020 года. До этого она работала с Этери Тутберидзе.

После завоевания бронзы на ЧМ-2021 в Стокгольме фигуристка заявила, что не планирует менять тренера перед олимпийским сезоном.

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