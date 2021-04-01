Жена главы центра «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская опровергла информацию о возвращении в «Хрустальный» бронзовой медалистки ЧМ-2021 Александры Трусовой.
Ранее на скорый трансфер фигуристки намекнул директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
«Это провокация или, наверное, первоапрельская шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник! Мы все вместе посмеялись над ним в очередной раз!», – заявила Рудковская РИА Новости.
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- Александра Трусова перешла в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. До этого она работала с Этери Тутберидзе.
- После завоевания бронзы на ЧМ-2021 в Стокгольме фигуристка заявила, что не планирует менять тренера перед олимпийским сезоном.
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