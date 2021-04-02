Тренер Этери Тутберидзе опровергла заявление главы «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в ее тренировочную группу.
«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения... Кто сказал по поводу возвращения? Он (Лайшев – Eurosport.ru) не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», – сказала Тутберидзе в комментарии РЕН ТВ.
- Лайшев ранее заявил, что 16-летняя Трусова на днях вернется в «Самбо-70». Саша сказала, что не планирует менять тренера.
- Фигуристка начала сотрудничество с Евгением Плющенко в мае 2020 года.
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