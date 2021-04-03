Российская фигуристка Анна Щербакова посетила шоу «Вечерний Ургант». Девушка пришла на программу в тот момент, когда ведущий Иван Ургант не мог присутствовать на нем лично, так как находится на карантине после заражения коронавирусом.

«Пришла в гости на «Вечерний Ургант», а кресло пустует… И я, конечно, недолго думая, заняла самое привлекательное место. Ну что, работаем?» – написала Щербакова в инстаграме, добавив хэштег #иванвыздоравливайте.

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Ургант продолжает вести программу, но делает это удаленно с помощью видеосвязи. Таким же образом ведущий поучаствовал в тик-токе фигуристки, который она сняла прямо в студии «Первого канала».

Анна Щербакова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Несмотря на победу, фигуристка идет на втором месте в рейтинге ISU, уступая Рике Кихире.

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