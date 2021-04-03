Евгений Плющенко не добился серьезных успехов ни с одним из учеников, перешедших в его академию. Лучшие результаты фигуристов из «Ангелов Плющенко» – заход на 5 четверных в произвольной программе у Трусовой и третье место Софьи Муравьевой в первенстве России среди юниоров.

Текст об этом появился на сайте Sports.ru, и на него отреагировали в академии. Инстаграм-аккаунт «Ангелов Плющенко» опубликовал заявление, в котором объяснил, почему нельзя приписывать одному Плющенко отсутствие успехов у всех фигуристов.

«Добрый день! Евгений Викторович не тренирует Володю Литвинцева и Леонида Свириденко (их тренер – Сергей Александрович Розанов)! Станислава Константинова также никогда не тренировалась у Евгения Викторовича, он не был ни на одной ее тренировке (ее тренер – Александр Сергеевич Волков)!

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Алена Косторная тренировалась весь сезон также у Сергея Александровича Розанова! Вы не подписываете тренеров. У нас тренируется 100 детей у 12 тренеров! Не вводите ваших подписчиков в заблуждение. Это некорректно и точно неправильно!» – ответили представители академии в комментариях инстаграма.

Факт отсутствия тренировок у Плющенко подтвердила Константинова, которая также пришла в инстаграм Sports.ru. «Добрый день. Справедливо будет указать, что под руководством Евгения Викторовича я не тренировалась. Занималась в «Ангелах Плющенко» у Александра Волкова. Спасибо», – написала фигуристка.

Там же отметился и Леонид Свириденко, чьим лучшим результатом после перехода в академию Плющенко стало 10-е место на этапе Кубка России.

«Прошу прощения, но стоит отметить, что я тренируюсь у Сергея Александровича, а не под руководством Евгения Викторовича, о чем не упомянуто в материале на сайте», – заявил спортсмен. Ранее Свириденко рассказывал, что Плющенко присутствует на каждой его тренировке, о чем фигуристу напомнили в комментариях.

Отрицает причастность Плющенко к тренировкам и Владимир Литвинцев. «Если что, я пришел в академию тренироваться у Сергея Александровича Розанова, и Евгений Викторович не имеет отношения к тренировочному процессу», – написал Литвинцев в комментах инстаграма

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