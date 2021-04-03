Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей премии журнала GQ Super Women в номинации «Спорт».
Третья ежегодная церемония GQ Super Women прошла 2 апреля в Москве. Ее лауреатами стали 12 женщин из разных сфер.
«Спасибо большое за предоставленную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто. И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные, и это правда. Мы лидируем», – сказала Туктамышева со сцены во время награждения.
Фигурное катание
Щербакова не возглавила рейтинг ISU даже после победы на ЧМ
- Туктамышева взяла серебро на ЧМ-2021 в Стокгольме. В последний раз Лиза участвовала в чемпионате мира в 2015 году – тогда она победила. Это ее вторая медаль.
- Золото выиграла Анна Щербакова, бронзу – Александра Трусова. Это первый тройной подиум русских одиночниц в истории.
Чемпионат мира
Российские фигуристы заработали больше 24 млн ₽ призовых за ЧМ
Чемпионат мира
Туктамышева расплакалась, узнав оценки – у нее серебро