Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей премии журнала GQ Super Women в номинации «Спорт».

Третья ежегодная церемония GQ Super Women прошла 2 апреля в Москве. Ее лауреатами стали 12 женщин из разных сфер.

«Спасибо большое за предоставленную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто. И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные, и это правда. Мы лидируем», – сказала Туктамышева со сцены во время награждения.

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Туктамышева взяла серебро на ЧМ-2021 в Стокгольме. В последний раз Лиза участвовала в чемпионате мира в 2015 году – тогда она победила. Это ее вторая медаль.

Золото выиграла Анна Щербакова, бронзу – Александра Трусова. Это первый тройной подиум русских одиночниц в истории.

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