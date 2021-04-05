Российская фигуристка Александра Трусова поделилась планами о дальнейшей карьере. Девушка собирается принять участие еще как минимум в двух Олимпиадах.

«Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу», – приводит слова Трусовой «Матч ТВ»

23 июня 2021-го Трусовой исполнится 17 лет. До 22-летия он успеет поучаствовать в Олимпийских играх в Пекине-2022 и Милане/Кортино Д'Ампеццо-2026.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место.

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