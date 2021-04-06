Преподаватель актерского мастерства Маргарита Бугаева оценила навыки вице-чемпионки мира 2021 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

«Лиза Туктамышева идет вразрез со всеми конкурентками. Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток и сказала: «Милые мои, сейчас я покажу, как надо все делать». Она крутая! Одним взглядом способна дать энергию, держит под контролем весь район и каток. Хоть программы Лизы мне и кажутся чуть однообразными, я понимаю, что она не уйдет со льда, пока не получит свое.

В целом я больше ценю не артистизм, а энергию фигуриста, его умение накрыть волной зрительный зал. Очень показательное сравнение – гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина, которые выступали в одно время. Чащина по технике не уступала Кабаевой, но всегда была второй. Потому что Алина, выходя на ковер, хотела обнять весь мир, и мир хотел обнять ее в ответ. А у Ирины этого, к сожалению, не было.

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Мало делать все технически идеально, мы же можем и роботов научить прыгать четверные. Зрителю интересна личность: зачем она вышла на лед? Какую историю расскажет сегодня? Надрессировать улыбку – это дело одного занятия, а вот чтобы Человек вышел, нужно что-то внутри», – цитирует Бугаеву «Матч ТВ»

24-летняя Туктамышева – самая возрастная фигуристка в сборной России. Она стояла на подиуме ЧМ-2021 с 16-летними Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

15-18 апреля Елизавета поучаствует в командном чемпионате мира.

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