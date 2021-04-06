Российская фигуристка Анастасия Мишина упала и ударилась о борт во время выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Инцидент произошел во время финального выхода. Вместе с партнером Александром Галлямовым они исполнили выброс, но фигуристка не удержалась на ногах и влетела в рекламный щит.

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Шоу проходит во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

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