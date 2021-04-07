Опубликовано 07/04/2021 в 04:55 GMT | Обновлено 07/04/2021 в 04:55 GMT

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» ответили на вопрос о возобновлении спортивной карьеры.

«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это все-таки показательный номер», – сказала «Спорт-Экспрессу» 18-летняя Загитова, комментируя премьеру нового номера.

«Давайте следующий сезон для начала состоится. А там посмотрим», – ответ 21-летней Медведевой для Sport24 на вопрос об участии в соревнованиях олимпийского сезона-2021/22.

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Обе фигуристки в последний раз выступали на соревнованиях в декабре 2019 года: Загитова – в финале Гран-при, Медведева – на чемпионате России.

Алина официально объявляла о приостановке спортивной карьеры, Евгения пропустила сезон-2020/21 из-за проблем со здоровьем.

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