Между главным чемпионатом мира и командным турниром интерес к фигурному катанию не утих – Этери Тутберидзе представила шоу «Чемпионы на льду» с участием своих звездных учеников и других сборников. 2 апреля премьера состоялась в Казани, 6-го числа лучших фигуристов страны увидел московский «Мегаспорт».

При всем уважении к медалистам недавнего ЧМ-2021, основное внимание было приковано к Алине Загитовой и Евгении Медведевой, которые воссоединились у Тутберидзе после канадского вояжа Жени и наконец снова выступают на одном льду. Поклонники по-прежнему сравнивают форму фигуристок и считают, какие прыжки они исполнили, забывая, что обе в последний раз действительно соревновались в декабре 2019-го: Алина – в финале Гран-при, Евгения – в короткой программе на чемпионате России.

У Загитовой в Казани получилось не очень, хотя на предыдущих шоу она легко крутила старшие тройные. В этот раз Алина не приземлила ни одного прыжка: в программе под «Нотр-Дам» упала с лутца и флипа, в произвольной сезона-2018/19 в образе Клеопатры опять не сделала лутц, а вместо двойного акселя получилась бабочка.

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Алина Загитова Фото: Getty Images

«Не очень понимаю, почему мы должны думать про форму Загитовой, когда она больше в спорте не выступает. Если люди купили билеты на нее, то они хотят видеть Загитову такой, какая она есть. Падения – часть шоу. Не вижу в этом ничего плохого. Алина – человек, не автомат, не робот. Уверена, она делала красивые движения, показывала красивые номера», – высказалась олимпийская чемпионка в танцах на льду 1988 года Наталья Бестемьянова.

В Москве ошибка была только на лутце, а флип оказался чистым. Помимо «Клеопатры», Загитова выступила с новой программой от Даниила Глейхенгауза, которая получила название «Внутренний свет». «Я думаю, вы согласитесь со мной, что это максимально про нее», – анонсировал номер хореограф. Получилось концептуально и со спецэффектом – Алина зажгла на груди лампочку, спрятанную в платье.

Медведева, напротив, продемонстрировала технические улучшения по сравнению с декабрем – к показательным чемпионата России в Челябинске она восстановила только тройной сальхов. Евгения выступила с последним показательным номером «Эхо любви» и вспомнила олимпийскую произвольную под «Анну Каренину» – даже в том самом ностальгическом платье.

Что касается прыжков, то в Казани Женя показала кроме сальхова вернувшийся риттбергер, а в Москве присоединила к сальхову тулуп и впервые за сезон порадовала болельщиков каскадом. Каскад с сальховом и тулупом абсолютно неконкурентоспособен на соревнованиях, но для Медведевой это небольшой шаг вперед к боевой форме – поэтому не стоит над этим иронизировать.

«Решила попробовать. На тренировках начинает потихонечку идти. В Казани не получилось, но здесь приземлилась нормально и решила пойти на второй прыжок», – рассказала фигуристка о каскаде.

Прыжковая форма спортсменок на апрельских шоу – совсем не повод для серьезного анализа, но фанаты до сих пор надеются на возвращение в спорт и Загитовой, и Медведевой.

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