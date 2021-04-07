Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл раскритиковала название шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был разнообразным, а участниками были разные фигуристы со всего мира», – написала 43-летняя Баюл, выступавшая за Украину. Комментарии к публикации закрыты.
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Баюл имеет в виду шоу Champions on Ice, первый тур которого организовал промоутер Том Коллинз в 1969 году.
- 2 апреля шоу Тутберидзе состоялось в Казани, 6 апреля – в Москве.
- На лед выходят фигуристы из группы Тутберидзе и другие представители сборной России.
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