15 апреля в Осаке стартует командный чемпионат мира World Team Trophy. И у нас есть отличная новость: Eurosport покажет турнир в полном объеме на сайте и в приложении!

Расписание и трансляции

Выступления можно будет посмотреть на каналах Eurosport – трансляции будут доступны в России, Украине, Казахстане и Беларуси. А еще следить за соревнованиями можно на нашем сайте и в приложении во вкладке «Смотреть» (доступ по подписке).

Фигурное катание ОЧ из Украины раскритиковала Тутберидзе за название шоу 5 ЧАСОВ НАЗАД

15 апреля (четверг)

9:15 Танцы на льду, ритм-танец

10:35 Женщины, короткая программа

12:40 Мужчины, короткая программа

16 апреля (пятница)

10:00 Пары, короткая программа

11:25 Танцы на льду, произвольный танец

13:00 Мужчины, произвольная программа

17 апреля (суббота)

9:15 Пары, произвольная программа

10:50 Женщины, произвольная программа

18 апреля (воскресенье)

8:00 Показательные выступления

Состав сборной России на командный чемпионат мира

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ-2021 – они завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Фигуристы из России заработали более 24 млн рублей призовых в Стокгольме.

Больше всех за золотую медаль получила Анна Щербакова – 4,8 млн.

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