15 апреля в Осаке стартует командный чемпионат мира World Team Trophy. И у нас есть отличная новость: Eurosport покажет турнир в полном объеме на сайте и в приложении!
Расписание и трансляции
Выступления можно будет посмотреть на каналах Eurosport – трансляции будут доступны в России, Украине, Казахстане и Беларуси. А еще следить за соревнованиями можно на нашем сайте и в приложении во вкладке «Смотреть» (доступ по подписке).
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15 апреля (четверг)
9:15 Танцы на льду, ритм-танец
10:35 Женщины, короткая программа
12:40 Мужчины, короткая программа
16 апреля (пятница)
10:00 Пары, короткая программа
11:25 Танцы на льду, произвольный танец
13:00 Мужчины, произвольная программа
17 апреля (суббота)
9:15 Пары, произвольная программа
10:50 Женщины, произвольная программа
18 апреля (воскресенье)
8:00 Показательные выступления
Состав сборной России на командный чемпионат мира
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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