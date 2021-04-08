Первый полноценный сезон Евгения Плющенко в качестве тренера официально завершен: на командный чемпионат мира его ученики не поедут. Академия открылась в 2017 году, но полноценно посвящать себя организации тренировочного процесса двукратный олимпийский чемпион стал только в межсезонье-2020. Иначе не мог: в его школу перешли Александра Трусова и Алена Косторная, тренер Сергей Розанов и другие фигуристы – не претендующие на медали крупнейших стартов, но заметные личности в России и даже мире.

Выдающихся побед в сезоне-2020/21 ребята и девушки Плющенко не добились: лучший результат – бронза Трусовой на чемпионате мира. Скорее всего, абсолютно такой же результат она бы показала год назад в Монреале, если бы турнир не отменили, поэтому речи о глобальном улучшении идти не может. Хотя эксперты сходятся в заключении, что Трусова заметно прибавила в скольжении.

Других учеников Евгений тоже не вывел на новый уровень, но это абсолютно нормально. Плющенко пока только осваивается в тренерской роли, у него нет заметных провалов, а ушедшие Косторная, Станислава Константинова и Екатерина Рябова скорее подтверждают кипучую работу в «Ангелах». Она направлена на улучшение и исправление ошибок, которые повлекли за собой разрыв отношений. Все казалось правильным, пока от пресс-службы академии не последовала странная реакция на публикацию коллег из Sports.ru. Те разобрали сезонные результаты фигуристов «Ангелов», а потом академия и спортсмены друг за другом стали отмечаться в соцсетях, отрекаясь от Плющенко и одновременно защищая его. Мол, я тренировался не у Евгения Викторовича, а у другого человека. В моих низких результатах виноват не Плющенко.

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Станислава Константинова Фото: Getty Images

Высказались Константинова, Леонид Свириденко, Владимир Литвинцев. И если Стася действительно тренировалась в группе Александра Волкова, то Леонид после перехода к Плющенко говорил следующее: «Я же пришел кататься с ним. Евгений Викторович присутствует на всех тренировках. В основном он выстраивает работу со мной, уже показал много интересного. Еще работаю с Сергеем Александровичем Розановым».

Но когда Свириденко не показал в сезоне выдающихся прокатов, вдруг оказалось, что его основным тренером стал именно Розанов, а Плющенко словно остался в стороне. То же самое – с Косторной, которая в итоге все же предпочла возвращение к Этери Тутберидзе в «Хрустальный».

«Добрый день! Евгений Викторович не тренирует Володю Литвинцева и Леонида Свириденко (их тренер – Сергей Александрович Розанов). Станислава Константинова также никогда не тренировалась у Евгения Викторовича, он не был ни на одной ее тренировке (ее тренер – Александр Сергеевич Волков). Алена Косторная тренировалась весь сезон также у Сергея Александровича Розанова! Вы не подписываете тренеров. У нас тренируется 100 детей у 12 тренеров! Не вводите ваших подписчиков в заблуждение. Это некорректно и точно неправильно!» – буквально так прозвучало заявление академии.

Зачем нужна попытка выгородить Плющенко, неясно, потому что как минимум насчет Косторной эти слова некорректны. Евгений весь год давал комментарии о состоянии Алены и личном взаимодействии с ней, сидел с фигуристкой в kiss and cry, а на графике числился как один из тренеров – его фамилия стояла впереди Розанова. И это было на финале Кубка России – последнем соревновании Косторной за «Ангелов» (буквально, а не формально – по бумагам она не переставала представлять «Самбо-70»).

В академии Плющенко не понаслышке знают, что такое пиар – даже спортивные инфоповоды часто комментирует жена Евгения Яна Рудковская. Известный музыкальный продюсер явно в курсе, как ведется информационное обеспечение, но перебрасывает методики продвижения шоу-бизнеса на спорт, где все работает по-другому. Особенно в русской фигурке. Константинова, Литвинцев и Свириденко наверняка не сами решили вдруг выступить с аналогичными заявлениями – им дали добрый совет.

Цель обелить Плющенко, переложив неудачные выступления учеников академии на других тренеров, выглядит нелепо, потому что в некоторых случаях это банальная неправда. Российский спорт не привык к переносу вины на кого-то другого (если это не биатлон) – здесь принято признавать ошибки, сжимать зубы и говорить «работаем дальше». Так действует Тутберидзе, у которой тоже есть минусы и критики. Но основная масса болельщиков принимает ее в разы теплее, чем Плющенко, за которым тянется еще и имя жены.

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