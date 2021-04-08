Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, показала необычный номер на шоу «Чемпионы на льду».
21-летняя спортсменка вышла на лед со скрипкой и виртуозно исполнила главную тему из своего номера. Затем она отдала инструмент человеку за бортом и станцевала под скрипичную музыку в рок-обработке.
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Элизабет давно учится играть на скрипке – первым видео она поделилась в инстаграме в конце 2019 года. Также она играет на фортепиано и поет, а на соревновательный лед из-за травмы не выходила со старта сезона-2019/20. Девушка обучается в МГИМО на факультете международной журналистики.
- Турсынбаева – вице-чемпионка мира 2019 года.
- На том турнире она проиграла только Алине Загитовой и стала первой женщиной, исполнившей в соревновательном прокате четверной прыжок (сальхов).
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