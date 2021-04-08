Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева станет капитаном сборной России на командном чемпионате мира.

Информация опубликована на официальном сайте ISU . 24-летняя Туктамышева представит Россию вместе с Анной Щербаковой, Михаилом Колядой, Евгением Семененко, Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым.

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Капитаном сборной Японии будет Рика Кихира, Канады – Нам Нгуен, Франции – Кевин Аймо, Италии – Маттео Гуаризе, США – Джейсон Браун.

КЧМ пройдет в японской Осаке 15-18 апреля, Eurosport.ru покажет турнир.

Турнир проводился шесть раз, Россия никогда не становилась чемпионом.

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