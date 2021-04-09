Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о разнице в подходах Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе к тренировочному процессу.

– Что вы думаете о конкуренции школ Тутберидзе и Плющенко? Для людей, которые не очень разбираются в спорте, объясните, в чем самая главная разница?

– Ну, не знаю, чтобы прямо очень разные… Приблизительно все у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых еще не знаешь… Примерно все равно все делают одно и то же.

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– На том уровне, где Плющенко и Тутберидзе, в принципе, особых изменений нет, когда ты меняешь тренера?

– Мне кажется, что в Москве все примерно одинаковые.

– Если говорить о Жене и Этери в эмоциональном плане, насколько тренер влияет на уверенность спортсмена?

– Я считаю, что как бы спортсмен должен сам настраиваться, уметь настраивать себя, неважно, какой тренер. Но очень, конечно, по-разному. Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведет себя на соревнованиях, Евгений Викторович – нет. Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой.

– А это лучше, хуже?

– Я не могу сказать. В принципе мне все равно, – сказала Трусова в эфире радио «КП»

Фигуристка перешла в академию Плющенко от Тутберидзе в 2020 году.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место.

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