Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о разнице в подходах Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе к тренировочному процессу.
– Что вы думаете о конкуренции школ Тутберидзе и Плющенко? Для людей, которые не очень разбираются в спорте, объясните, в чем самая главная разница?
– Ну, не знаю, чтобы прямо очень разные… Приблизительно все у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых еще не знаешь… Примерно все равно все делают одно и то же.
Фигурное катание
У Плющенко подход как в шоубизе. В спорте это не работает
– На том уровне, где Плющенко и Тутберидзе, в принципе, особых изменений нет, когда ты меняешь тренера?
– Мне кажется, что в Москве все примерно одинаковые.
– Если говорить о Жене и Этери в эмоциональном плане, насколько тренер влияет на уверенность спортсмена?
– Я считаю, что как бы спортсмен должен сам настраиваться, уметь настраивать себя, неважно, какой тренер. Но очень, конечно, по-разному. Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведет себя на соревнованиях, Евгений Викторович – нет. Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой.
– А это лучше, хуже?
– Я не могу сказать. В принципе мне все равно, – сказала Трусова в эфире радио «КП».
- Фигуристка перешла в академию Плющенко от Тутберидзе в 2020 году.
- На чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место.
Фигурное катание
Трусова планирует закончить в 22, но вернуться ради 3-й Олимпиады
Фигурное катание
Плющенко досталось в медиа. Воспитанники отреклись от него?