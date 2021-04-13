Командный чемпионат мира по фигурному катанию эффектно завершит сезон – этот турнир всегда был ярким, запоминающимся и невероятно ламповым. Россия выступит под национальным флагом – несмотря на патронаж ISU и наличие слова World (мир) в официальном названии. Чемпионатом мира в полной мере командный турнир с участием шести лучших сборных так и не стал – но это и хорошо. Соревнование, где нужно получать удовольствие, а не рубиться за баллы, в концовке сезона нужно и фигуристам, и болельщикам. Приятный бонус – здесь засчитывают мировые рекорды.

С 2009-го командник проводился шесть раз в городах Японии: турнир – чисто японское ноу-хау. В изначальном плане были вписаны нечетные годы, но с 2011-го пришлось съехать на 2012-й из-за землетрясения. Главный чемпионат мира тогда тоже пострадал – его перенесли с марта на май и провели в Москве. Лидер по победам на КЧМ – Америка, еще дважды золото к радости местной публики доставалось японцам. России всякий раз чего-то не хватало: есть два вторых места и одно третье, два года назад в Фукуоке.

Есть ли шансы на победу в этот раз? Пожалуй, наилучшие. У Японии и США – слабые спортивные пары и танцевальные дуэты, Канада выставила второй состав – основа, прилетев с ЧМ в Стокгольме, села на карантин из-за жестких правил въезда в эпоху ковида. Россия огласила сильнейший состав по спортивному принципу, сформированный по итогам Стокгольма. В Осаку едут две сильнейшие фигуристки мира Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева (отцепить мультиквадистку Александру Трусову, причем отцепить справедливо – такое не снилось ни одной другой сборной), чемпионы мира в парах и танцах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Одиночники – слабое звено: Михаил Коляда и Евгений Семененко были только пятым и восьмым, но оба ученика профессора Мишина – лучшее, что есть на данный момент.

Фигурное катание Туктамышева будет капитаном сборной России на КЧМ 08/04/2021 В 11:25

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Правила командного чемпионата мира не такие, как у олимпийского командника: замен нет, каждый фигурист и каждая пара катают по две программы. Судьи оценивают прокаты по привычной системе, а потом результаты перебиваются по 12-балльной шкале для каждой сборной: 12 – за первое место, 11 – за второе, 10 – за третье и так далее. И здесь налицо несправедливость, которая бьет в первую очередь по сборной России. Не специально – никакого заговора искать не нужно, потому что правила утверждались в конце позапрошлого десятилетия, когда супердоминированием России в фигурке не пахло. Но осадок остается.

Дело в том, что каждую страну представляют по два одиночника/одиночницы и только одна пара/танцевальный дуэт. И, допустим, если последнее шестое место займут японские парники, они получат за него семь очков. А если последнее двенадцатое будет у Коляды или Семененко – это всего один балл в общую копилку. Два года назад было именно так – в короткой программе Александр Самарин пошел на риск с двумя четверными и сорвал элементы. Его выступление принесло один балл, а японские парники и танцоры с программами уровня первенства России получили по семь. Япония стала второй, Россия – третьей.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Но если прокаты парней (и всех остальных) будут такими же, как на чемпионате мира – это уверенное первое место с 62 баллами. Америка стала бы второй (56 очков), Япония – третьей (53). Так что многое действительно упирается в одиночников, но в другой лиге относительно Коляды выступают только Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. Джейсон Браун, Сома Уно, Кевин Аймо – примерно тот же уровень. Класс остальных фигуристов, заявленных на КЧМ – еще ниже. А как способен справляться с нервами новичок Семененко, мы видели в Стокгольме.

Туктамышева – капитан. Что это означает?

У каждой команды должен быть капитан, и сборные на командном чемпионате мира – не исключение. Елизавета уже пошутила в инстаграме, примерив на себя образ капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», а все эксперты горячо поддержали ее кандидатуру. Конечно, олимпийский опыт и медаль есть у Коляды, но это стало скорее мемом, чем плюсом. Михаил любит концентрироваться исключительно на прокатах и вообще редко поддерживает дополнительный движ. Поэтому – Лиза и только Лиза, которая стала в какой-то мере иконой фигурного катания. Ее обожают и уважают во всем мире.

«Я считаю, что это правильно решение, – прокомментировала Татьяна Тарасова. – Анна Щербакова еще молодая, чтобы быть капитаном – она только в начале своего творческого пути, хотя она уже чемпионка мира. А Туктамышева, которая пережила много всего в своей творческой и спортивной карьере, каталась и не заканчивала. Она стала великой. Очень уважаю ее за то, что она не сдалась. Люблю людей, которые не сдаются».

«Думаю, Туктамышева достойна такого звания. Уверен, что она с успехом справится с задачей», – подытожил президент ФФККР Александр Горшков.

Капитанство в турнирах по фигурному катанию – должность скорее номинальная: не нужно спорить с судьями, как в футболе, или утверждать составы, как на командных теннисных турнирах. Лиза будет отвечать за настроение в боксе сборной России и концепт: командный чемпионат мира – это яркие детали из национальных костюмов и наконец-то никакого запрета на флаг и гимн.

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