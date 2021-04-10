Опубликовано 10/04/2021 в 16:33 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 16:35 GMT

Анна Щербакова номинирована на звание лучшей спортсменки марта по версии Спортивной академии США (US Sport Academy).

Российская фигуристка впервые в карьере выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Конкурентками Щербаковой стали пять спортсменок, четыре из них – из США: Конькобежка Маам Бини, лыжница Джессика Диггинс, сноубордистка Хлоя Ким, боксер Кларесса Шилдс. Шестой номинанткой стала легкоатлетка Ян Цзяюй из Китая.

Также Анна попала на обложку IFS Magazine – международного журнала о фигурном катании. Номер выйдет 6 мая, но увидеть обложку можно уже сейчас.

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Несмотря на победу, фигуристка идет на втором месте в рейтинге ISU, уступая Рике Кихире.

Щербакова выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится в Осаке с 15 по 18 апреля. Eurosport покажет турнир в полном объеме на сайте и в приложении.

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