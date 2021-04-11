Олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук раскритиковала заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

Бывшая фигуристка поддержала один из последних постов олимпийской чемпионки 1994 года Оксаны Баюл, которая написала в инстаграме, что Тарасова «деньги любит, а не Россию».

«Мне понравилось про Тарасову! Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то еще правду сказал про Тарасову, а то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то. Да, Оксанка, нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи, такие, как Тарасова, и других там была тоже целая группа. Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать, – отреагировала Грищук в комментариях. – Как меня Тарасова обокрала после Олимпиады, ты разве не слышала? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнерши, лишив меня всего».

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В марте Грищук заявила, что Тарасова почти ничему ее не научила.

Эти слова вызвали большой резонанс, за Тарасову вступились некоторые бывшие фигуристы, а сама Татьяна Анатольевна заявила, что не хочет вступать в эту дискуссию.

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