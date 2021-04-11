Серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда рассказал, что для него значит свобода, порассуждал о стиле жизни в СССР.

– Чувствуется, что у тебя есть свой взгляд на все.

– Это правда. Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки...

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– Без свободы выбора.

– Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно это утверждать, поскольку родился уже после той эпохи, но судя по рассказам все так и было.

– А что для тебя значит свобода?

– Я считаю себя свободным поэтом. Конечно же, у меня есть обязательства перед семьей, перед собой, перед тренером. В общем-то, запретить мне кто-то что-то сделать не может. Для меня свобода – это свобода действий. Когда чувствую полет мысли и понимаю, что меня слышат, будь то дома или на льду, тогда я счастлив, – сказал Коляда Olympic Channel

На последнем ЧМ по фигурному катанию Коляда занял пятое место.

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