Бывший тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер не исключает, что пара перейдет в группу к Этери Тутберидзе.

– Да, Евгения и Владимир катаются там (в «Хрустальном» – прим. Eurosport), они участвуют в шоу Тутберидзе. Это подходит им, наверное, это хорошо. Я к этому вообще никакого отношения не имею. Глобальных выводов делать не нужно. Пока они решают вопрос, как им дальше развиваться. Они же длительное время в Америке готовились, и там была основная база. А сейчас такую подготовку сложно поддерживать в связи с финансами, перелетами, отсутствием виз. Поэтому они думают о том, как продолжать свою карьеру. Вот и все.

– Вопрос в том, продолжат ли они готовиться в «Хрустальном» и после шоу.

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– Откуда ж я знаю? Не думаю, что сейчас стоит делать из этого событие. Вот объявят, где они будут готовиться, и будете эту тему пробивать.

– Пока пробив показывает, что этот вариант не стоит исключать.

– Да, я тоже так думаю – не надо исключать этот вариант. Всякое же может быть, – приводит слова Мозер «Спорт-Экспресс».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в данный момент тренируются под руководством Максима Транькова.

На чемпионате мира в Стокгольме пара заняла четвертое место.

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