Опубликовано 15/04/2021 в 07:03 GMT | Обновлено 15/04/2021 в 07:12 GMT

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла первое место в ритм-танце на командном ЧМ-2021 в Осаке. Спортсмены из Италии Шарлин Гиняр и Марко Фаббри стали вторыми, американские фигуристы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер – третьими.

Судьи оценили выступление Синициной и Кацалапова на 86,66 баллов. Итальянской паре поставили 82,93, а Хавайек и Бейкеру – 76,79.

Французы Аделина Галявиева и Луи Торон стали четвертыми (70,34). Пара из Японии Мисато Комацубара/Тим Колето заняла пятую строчку (66,42), а канадские фигуристы Каролэйн Сусис и Шейн Фирус – шестую (65,06).

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