Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла первое место в ритм-танце на командном ЧМ-2021 в Осаке. Спортсмены из Италии Шарлин Гиняр и Марко Фаббри стали вторыми, американские фигуристы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер – третьими.
Судьи оценили выступление Синициной и Кацалапова на 86,66 баллов. Итальянской паре поставили 82,93, а Хавайек и Бейкеру – 76,79.
Французы Аделина Галявиева и Луи Торон стали четвертыми (70,34). Пара из Японии Мисато Комацубара/Тим Колето заняла пятую строчку (66,42), а канадские фигуристы Каролэйн Сусис и Шейн Фирус – шестую (65,06).
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|Команда
|Баллы
|Россия
|12
|Италия
|11
|США
|10
|Франция
|9
|Япония
|8
|Канада
|7
- Произвольный танец фигуристы исполнят в пятницу, 16 апреля.
- В соревнованиях на чемпионате мира в Стокгольме выиграла российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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