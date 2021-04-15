Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла первое место в ритм-танце на командном ЧМ-2021 в Осаке. Спортсмены из Италии Шарлин Гиняр и Марко Фаббри стали вторыми, американские фигуристы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер – третьими.
Судьи оценили выступление Синициной и Кацалапова на 86,66 баллов. Итальянской паре поставили 82,93, а Хавайек и Бейкеру – 76,79.
Французы Аделина Галявиева и Луи Торон стали четвертыми (70,34). Пара из Японии Мисато Комацубара/Тим Колето заняла пятую строчку (66,42), а канадские фигуристы Каролэйн Сусис и Шейн Фирус – шестую (65,06).
Фигурное катание
Капитан Туктамышева ведет Россию к золоту. С флагом и гимном
13/04/2021 В 07:01
КомандаБаллы
Россия12
Италия11
США10
Франция9
Япония8
Канада7
  • Произвольный танец фигуристы исполнят в пятницу, 16 апреля.
  • В соревнованиях на чемпионате мира в Стокгольме выиграла российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Полное расписание командного ЧМ-2021 – прямо здесь
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Фигурное катание
«Не надо исключать». Тарасова и Морозов могут уйти к Тутберидзе
12/04/2021 В 16:32
Фигурное катание
Коляда: «Я свободный поэт. Не представляю себя в СССР»
11/04/2021 В 11:56