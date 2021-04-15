Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли России первые 12 баллов на командном чемпионате мира, а следующими в борьбу включаются фигуристки-одиночницы. Елизавета Туктамышева выйдет на лед в 11:38 по московскому времени, Анна Щербакова – сразу за ней, в 11:44.

Следим вместе с Eurosport.ru за разминкой сильнейших, в которой также выступят американки Карен Чен и Брэди Теннелл, японки Рика Кихира и Каори Сакамото.

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Фигурное катание Щербакова и Туктамышева – 1-я и 2-я в короткой программе КЧМ 26 МИНУТ НАЗАД

12:00. Итак, Россия после двух видов лидирует в турнирной таблице с 35 баллами. Готовимся к прокатам мужчин, где Россию представят Михаил Коляда и Евгений Семененко. А пока прощаемся!

11:58 Кихира получила 69,74 балла и стала только четвертой, третья – Сакамото.

11:56. Остальные элементы удались лидеру сборной Японии, включая колесо, на которое в начале сезона замахивалась Евгения Медведева.

Рика Кихира Фото: Getty Images

11:54. Ой! Не получился у Рики триксель – вылетела на странной оси чуть ли не параллельно льду. Все, Россия выиграла эту программу.

11:52. 81,07 – Аня обходит Лизу, также с лучшим результатом сезона. Компонентами Щербакова почему-то получает больше. Ну, остался только один прокат – на льду Рика Кихира!

11:50. На мой дилетанский взгляд Лиза каталась лучше, скольжение было более легким, но решать, конечно же, судьям. Техническая оценка пока немного уступает баллам Туктамышевой.

11:48. ЛУТЦ-РИТТБЕРГЕР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЕСТЬ – ОЧЕНЬ УВЕРЕННО!

11:47. Чисто делает Анна открывающий программу двойной аксель – иначе быть просто не может! Дальше – шикарный тройной флип.

11:45. В kiss and cry с Лизой и танцоры, и парники, атмосфера нереально теплая. А теперь баллы – и это 80,35!!! Лучший результат сезона! Теперь болеем за Аню Щербакову.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

11:43. И дорожка шагов получает четвертый! Судьи щедры – часто они занижают Лизе непрыжковые. Классный капитанский прокат! 45,31 балла горят за технику! Ждем итоговые баллы.

11:42. Лутц-тулуп дальше – тоже безупречно! Вращение получает только третий уровень, к сожалению. Затем Елизавета идеально исполняет тройной флип, второе вращение оценивают на четвертый уровень.

11:40. ЧИСТЕЙШИЙ ТРИКСЕЛЬ!!!!! Красота нереальная!

11:40. 67,40 у Брэди и второе место. А теперь на льду Лиза Туктамышева и ее тройной аксель! Болеем.

11:37. Двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип – чистый прокат от Теннелл, которая выступала в элегантном комбинезоне. Возможно, на втором прыжке в каскаде был недокрут – решать судьям.

Брэди Теннелл Фото: Getty Images

11:34. 77,78 балла – уверенное первое место и лучший результат сезона! Встречаем американку Брэди Теннелл.

11:30. У Каори все чисто, красиво и ровно. Сольный двойной аксель открыл программу, затем – тройной лутц, во второй половине – каскад тройной флип-тройной риттбергер. Сейчас точно будет новый лидер – техникой японка более чем на десять баллов обходит американку.

11:27. 62,48 балла – Карен Чен выходит на текущее первое место, но по сравнению со Стокгольмом это очень слабое выступление. А теперь на льду Каори Сакамото – первая из японских фигуристок.

11:24. Падучая накрыла фигуристок из первой разминки и продолжилась во второй. Чен упала со второго прыжка каскаде лутц-тулуп. Дупель получился, как и сольный риттбергер, но катание было далеко не таким легким, как на ЧМ в Стокгольме.

11:21. На льду Карен Чен из США – смотрим!

11:19. Пока ждем выступления девчонок, можно насладиться прокатом Вики и Никиты.

Восхитительный победный ритм-танец Синициной и Кацалапова

11:16. Заявка Лизы – тройной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип. Аня заявила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной риттбергер во второй половине.

11:14. На данный момент турнирная таблица у одиночниц выглядит следующим образом. Конечно, вся сильнейшая разминка расположится выше.

11:12. Девушки уже на льду: друг за другом выступят Чен, Сакамото, Теннелл, Туктамышева, Щербакова, Кихира.

11:10. Ждем выхода сильнейших фигуристок на разминку.

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Фигурное катание Восхитительный победный ритм-танец Синициной и Кацалапова ЧАС НАЗАД