Сборная России закрепилась на промежуточном первом месте командного чемпионата мира в Осаке (Япония) после выступления одиночниц.
Анна Щербакова выиграла короткую программу, набрав 81,07 балла. Елизавета Туктамышева стала второй, исполнив тройной аксель единственной из участниц, ее результат – 80,35 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото.
Фигуристки принесли России 23 балла (12+11), сборная лидирует в турнирной таблице с 35 баллами. Вторыми идут японцы (27 баллов), третьими – американцы (25).
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- КЧМ стартовал ритм-танцем, Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрали максимальные 12 баллов.
- Первый соревновательный день закроют выступления одинчников, Россию представляют Михаил Коляда и Евгений Семененко.
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