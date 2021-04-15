Опубликовано 15/04/2021 в 09:01 GMT | Обновлено 15/04/2021 в 09:12 GMT

Сборная России закрепилась на промежуточном первом месте командного чемпионата мира в Осаке (Япония) после выступления одиночниц.

Анна Щербакова выиграла короткую программу, набрав 81,07 балла. Елизавета Туктамышева стала второй, исполнив тройной аксель единственной из участниц, ее результат – 80,35 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото.

Фигуристки принесли России 23 балла (12+11), сборная лидирует в турнирной таблице с 35 баллами. Вторыми идут японцы (27 баллов), третьими – американцы (25).

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КЧМ стартовал ритм-танцем, Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрали максимальные 12 баллов.

Первый соревновательный день закроют выступления одинчников, Россию представляют Михаил Коляда и Евгений Семененко.

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