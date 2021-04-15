Российский фигурист Михаил Коляда стал пятым в короткой программе на чемпионате мира в Осаке.
Судьи оценили прокат Коляды в 93.42 балла. Первое место занял американец Нэтан Чен (109,65) японец Юдзуру Ханю (107,12) стал вторым, американец Джейсон Браун (94,86) на третьем месте, а француз Кевин Эймос (94,69) – четвертый.
Другой представитель России, Евгений Семененко, занял седьмое место с программой под саундтрек из сериала «Бандитский Петербург». Судьи поставили ему 88,86 баллов.
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Шестое место у канадца Романа Садовского (89,61). Француз Адам Сяо Хим Фа занял восьмое место (78.28), японец Шома Уно стал 9-м (77,46), итальянец Даниэль Грассль – 10-м (67,32), канадец Нам Нгуен – 11-м (66,89).
КомандаБаллы
Россия49
США47
Япония42
Франция26
Италия25
Канада23
  • В короткой программе девушек первое место заняла Анна Щербакова, второе – Елизавета Туктамышева.
  • Произволка у мужчин состоится в пятницу, 16 апреля.
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