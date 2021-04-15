Опубликовано 15/04/2021 в 10:58 GMT | Обновлено 15/04/2021 в 11:03 GMT

Российский фигурист Михаил Коляда стал пятым в короткой программе на чемпионате мира в Осаке.

Судьи оценили прокат Коляды в 93.42 балла. Первое место занял американец Нэтан Чен (109,65) японец Юдзуру Ханю (107,12) стал вторым, американец Джейсон Браун (94,86) на третьем месте, а француз Кевин Эймос (94,69) – четвертый.

Другой представитель России, Евгений Семененко, занял седьмое место с программой под саундтрек из сериала «Бандитский Петербург». Судьи поставили ему 88,86 баллов.

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Шестое место у канадца Романа Садовского (89,61). Француз Адам Сяо Хим Фа занял восьмое место (78.28), японец Шома Уно стал 9-м (77,46), итальянец Даниэль Грассль – 10-м (67,32), канадец Нам Нгуен – 11-м (66,89).

Команда Баллы Россия 49 США 47 Япония 42 Франция 26 Италия 25 Канада 23

В короткой программе девушек первое место заняла Анна Щербакова, второе – Елизавета Туктамышева.

Произволка у мужчин состоится в пятницу, 16 апреля.

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