Командный чемпионат мира – самый ламповый турнир в фигурке, и после завершения первого дня соревнований хочется наслаждаться пересмотром лучших прокатов и милых моментов в kiss and cry, где поддержать очередного откатавшего собирается вся команда с танцами, улыбками и другими флешмобами.

К сожалению, не получается – все снова упирается в странные судейские решения, хотя в одном из кейсов оно даже не повлияло на расстановку команд. Но стартовый день, хоть Россия и лидирует с двухочковым преимуществом над США после танцоров, одиночниц и одиночников, оставил недоумевать сразу по нескольким пунктам.

Туктамышеву опять засудили в пользу Щербаковой

Фигурное катание Щербакова и Туктамышева – 1-я и 2-я в короткой программе КЧМ 5 ЧАСОВ НАЗАД

Расклад Стокгольма повторился. Русские фигуристки в любом случае должны были занимать первое и второе места: главная конкурентка, японка Рика Кихира, упала с тройного акселя. Зато тройной аксель Елизаветы Туктамышевой был шедевральнейшим, как и весь прокат. Анна Щербакова тоже не допустила ошибок, а во второй половине программы исполнила каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Но триксель снова не перебил более простой контент: Аня получила 81,07 балла, Лиза – 80,35. И откровенно сложно понять, почему.

Туктамышева проиграла только Щербаковой. Ее прокат – бомба

База Туктамышевой выше на 3,05 балла, по технике она выиграла 1,92, но Щербакова добрала свое компонентами: там не было разве что десяток. Хотя прокат Ани в Осаке был отнюдь не самым выдающимся – особенно по сравнению с выступлением Елизаветы. Программа Лизы – не только тройной аксель, как принято считать критиками: фигуристка выглядела легко и воздушно, презентуя себя и свою постановку, а Анна смотрелась более скованно, скольжение не было плавным – особенно на дорожке шагов, которая все равно получила четвертый уровень. Видимо, из серии вращения с сорванной центровкой в произволке ЧМ.

Каскад Щербаковой, который вознес ее на 1-е место в короткой на ЧМ

Для турнирных раскладов совершенно неважно, кто был первым, а кто вторым – девчонки взяли максимально возможные 23 (12+11) балла, укрепили Россию на первой строчке и весело шутили в командном боксе. Но если это действительно непринципиально, если на кону только результат команды, а не битва штаба Тутберидзе с остальными – почему судьям не сделать честно?

Американец с тройными опередил фигуристов с двумя квадами

Зато второй случай на турнирную таблицу повлиял и после мужской короткой программы позволил Америке приблизиться к России на два балла – практически вплотную. Нэтан Чен занял первое место, и к нему претензий никаких: это было лучшее выступление с двумя четверными и каскадом 4-3 во второй половине. А вот третье место Джейсона Брауна и его 10 баллов – вопрос из вопросов.

Браун без четверных объехал почти всех, включая русских

Дело в том, что у Брауна не было четверных. Вот прямо совсем. Вообще! Были тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп во второй половине – по сути, то же, что часом раньше сделала Туктамышева. Разве что каскад (который прыгнет с закрытыми глазами практически любая российская юниорка) у Джейсона стоял в бонусной зоне.

Брауну проиграли чистые прокаты француза Кевина Аймо и лидера сборной России Михаила Коляды – оба сделали четверной тулуп в каскаде с тройным. Еще ниже расположился Евгений Семененко с двумя чистыми квадами, и это совершенно нивелирует ценность прыжков в фигурном катании. Какими бы красивыми ни были связки между элементами у Брауна, его прокат не должен обходить чистый прокат даже с одним четверным тулупом.

Коляда ни разу не упал и принес России 8 очков на командном ЧМ

Критики квадистов любят услужливо напоминать, что вид спорта называется фигурным катанием, а не прыжками на коньках на льду. Но ведь и не соревнованием кто красивее сядет на шпагат или поднимет ногу. Понятно, как один четверной Коляды и Аймо может побить две четверных Семененко: проводя дебютный сезон на международном уровне, Евгений катается собранно, где-то зажато и по-ученически выверенно. Более опытные Михаил и Кевин раскованы и находятся в своей стихии, что позволяет им набрать дополнительные GOE и уровни. И по перфомансу они выглядят точно не хуже Брауна. Но Джейсона упорно тянут вверх. Создают искусственную интригу в турнирной таблице?

«Хочу сказать, что меня удивили итоговые оценки. Мне кажется, Михаил должен быть выше. Никого не обвиняю, но наш фигурист объективно должен быть выше», – резюмировала Татьяна Анатольевна Тарасова. Права как никогда!

ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ТЫ СУДЬЯ, И РАЗРЕШИ ОБА ЭПИЗОДА Туктамышева победила, Коляда должен обходить Брауна Аня лучше Лизы, но Коляда должен быть выше Брауна Лиза выиграла у Ани, а Джейсон – у Михаила Судьи правы: Аня лучше Лизы, Браун лучше Коляды

Фигурное катание Капитан Туктамышева ведет Россию к золоту. С флагом и гимном 13/04/2021 В 07:01